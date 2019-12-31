吳皓文後援穩守 新北白富邦U18拿下季軍

2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰31日在新莊棒球場開打，新北白隊展現韌性，儘管一路落後，但7局接連安打串聯搶分，加上後援投手吳皓文（前右）穩守，以3比2擊敗花蓮縣隊、拿下季軍。中央社記者謝靜雯攝 108年12月31日

（中央社記者謝靜雯新北31日電）2019年新北富邦國際城市U18棒球邀請賽季軍戰，新北白隊展現韌性，比賽儘管一路落後，但7局接連安打串聯搶分，加上後援投手吳皓文穩守，以3比2擊敗花蓮縣隊、拿下季軍。

新北白隊與花蓮縣隊今天季軍戰在新莊棒球場交手，花蓮縣隊3局靠著林子宸二壘打、新北白隊守備失誤，先馳得點，5局花蓮縣隊再靠著保送、黃宣靖二壘打拿下第2分。

新北白隊比賽前6局打線受制，直到7局許賀捷安打開啟攻勢，葉仁駿三壘打追回1分，黃韡韓二壘打送回追平分，高偉倫三壘打一棒超前比分、翻轉戰局。

新北白隊投手吳皓文是陣中穩定投手戰力，今天後援投2.2局，僅被敲出1支安打，投出2次三振、無失分，拿下季軍戰勝投。

新北白隊總教練王傳家表示，今天比賽前半段攻勢沒能把握，還好近幾場比賽都能把握關鍵一局搶分，「很欣慰球員們都沒有放棄，才能拿下比賽勝利」。

新北白隊上屆比賽拿下第4名，今年拿下季軍，王傳家笑說：「一年進步一個名次，此次聯隊氣氛很好，球員們彼此較勁，打起來蠻快樂的」。

吳皓文此次牛棚坐鎮、表現亮眼，他表示每場比賽心態都一樣，上場就是扮演好自己的角色，高三的吳皓文畢業後將先去大學磨練，首要目標希望加強身體素質，今年因為手肘受傷錯過U18世界盃國手選拔賽，把身體練強壯、提升球速，未來目標還是打職棒。（編輯：張芷瑄）1081231