SBL史上首人 台啤巴克利連3週獲最佳球員

（中央社記者龍柏安台北31日電）台灣啤酒洋將巴克利上週率隊拉出3連勝，將台啤開季連勝場次推進至8場、平隊史最佳，讓他再次獲選SBL單週最佳球員，而他連續3週獲選最佳球員，則是聯盟史上第一人。

第17季超級籃球聯賽（SBL）開打迄今，台啤至今拉出不敗的8連勝，其中洋將巴克利（Kentrell Barkley）居功厥偉，本季他場均可繳出24.8分、9.5籃板與3.8次助攻，整體投籃命中率更高達60.4%，是台啤戰績長紅的功臣之一。

上週台啤出賽3場，巴克利依舊維持高檔表現，3場比賽場均達26分、8.3籃板，且投籃命中率仍維持在63.8%的高水準，也讓他再次獲得青睞，連3週獲選最佳球員。

巴克利坦言，他很榮幸能夠在SBL打球，他也會持續專注在接下來的每一場比賽，且盡力做好自己本分，他並感謝隊友，讓他得以快速融入球隊系統，和所有人一起並肩作戰，「我相信球隊會不斷地成長，繼續打出屬於台啤籃球隊的球風」。

SBL開季連3週都在台北和平籃球館進行，本週賽事將移師至桃園體育館，觀戰焦點之一，就是裕隆本土前鋒林宜輝，截至目前生涯累積得分已達3630分，本週可望超越「本土洋將」蔡文誠的3632分，躍升為聯盟生涯得分榜第5。（編輯：張芷瑄）1081231