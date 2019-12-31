曾翊誠蔡建偉負責樂天投打 沒安排首席教練

（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職樂天桃猿教練團今天全數亮相，由於原總教練洪一中出走，添了許多新教練，部分教練也做了職務調動，蔡建偉、曾翊誠分別接下打擊與投手教練，不過並沒有安排首席教練。

原打擊教練曾豪駒接下總教練重任，領隊劉玠廷表示，「這決定很突然，但對龍貓教練（曾豪駒）來說不是偶然，機會是給準備好的人，他準備好了，只是在等待適當的時機。」

教練團組成是曾豪駒和劉玠廷一起討論，原一軍首席教練郭建霖並沒有續約，桃猿隊也沒有安排首席教練。曾豪駒表示，「我們會把教練的專長放到對的位置，利用兩位資深教練的經驗（林振賢、蔡昱詳），帶領我們這些年輕人，做臨場判斷、決策。」

曾豪駒說明，目前安排在攻擊上，由他與打擊教練蔡建偉合作，守備部分與內、外野教練蔡昱詳、林振賢合作，「每個人都有各自領域，才沒有考慮安排首席教練。」

從原二軍打擊教練，升上一軍的蔡建偉坦言，當初知道要接一軍時掙扎了一下，因為原本曾豪駒將攻擊戰力調整得很好，但他說：「同學之間要義不容辭幫忙，將來要憑著自己所學，和以往曾總當打擊教練、外籍教練的經驗融合起來，幫助選手。」

樂天還找來客座打擊教練克魯茲（Tommy Cruz），克魯茲擔任過中信兄弟、富邦悍將的打教，中職經驗豐富。曾豪駒表示，「過去就認識克魯茲，他帶球員非常有熱情，很多年輕人在場上打擊時會充滿不安定心理，這正好是他的強項。」

從一軍牛棚教練轉任投手教練的曾翊誠則表示，自己有牛棚教練林英傑及二軍投手教練林敬民2名左右手，而且年紀相仿，想法都比較新穎，「會互相討論，我可以無後顧之憂地安排投手，把選手推到前面去，鼓勵他們。」（編輯：吳協昌）1081231