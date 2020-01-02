體育署有意加碼 未來亞運前3都有教練獎金

（中央社記者龍柏安台北2日電）體育署競技運動組組長洪志昌今天表示，體育署針對有功教練獎勵辦法進行修訂，未來亞、奧運選手的教練獎金都可望加碼，奧運金牌的教練獎金將由原先的300萬元，增加至500萬元。

過去亞、奧運教練獎金發放條件不一，亞運只有田徑、游泳、體操與團隊項目前3名才有教練獎金，其他單項僅亞運金牌選手的教練才有獎金，辦法修訂後只要亞運前3名選手的指導教練，都享有教練獎金。

奧運教練獎金則大幅加碼，金牌從原先的新台幣300萬提升至500萬，銀牌從200萬增加至300萬，銅牌也由100萬翻倍至200萬。

洪志昌強調，由於籃球、棒球、足球、壘球與手球等奧運團隊項目，教練要負責的選手人數較多，因此待辦法修訂後，未來奧運奪牌後教練獎金將可翻倍。

體委會（體育署前身）曾在民國89年4月至91年4月期間，國光獎金的請領採積點制，選手需累積達50點後才得以請領獎金，由於積點制僅維持1年，因此有許多選手未能達到請領門檻，也導致許多選手的國光獎金「看得到卻領不到」。

若以每點換算成1萬元，體育署統計至今約有2億7000多萬元的國光獎金無法發放，洪志昌透露，經整理將國內賽事的積點排除後，共有313人次、約2585萬元還未發放，體育署近期將和中華民國體育運動總會與單項協會彙整資料，儘速完成獎金撥付。（編輯：張雅淨）1090102