吳昇峰後援吞敗 爆米花季後賽合庫遇大低潮

（中央社記者謝靜雯台北3日電）2019年爆米花棒球聯盟4強季後賽開打，前2屆冠軍合作金庫適逢總教練許順益口中的「很低的低潮」，延長賽以3比4不敵興富發，王牌投手吳昇峰後援吞敗，許順益盼年輕球員能適時銜接。

2019年爆米花棒球聯盟4強季後賽今天在天母棒球場開打，比賽採雙敗淘汰制，例行賽排名第一的台北興富發隊與例行賽第四名合作金庫成棒隊首戰交手，興富發隊5局靠著短打跑出內野安打，再靠著安打、打帶跑戰術跑回第1分，7局吳界煌開轟，8局再靠接連安打多添1分。

合作金庫比賽前8局沒能拿下分數，直到9局靠著接連安打、高飛犧牲打先拿1分，楊志翔關鍵安打，一棒送回2分、扳平比數；延長賽突破僵局第10局，合庫上半局沒有拿下分數，興富發隊下半局靠著野手跑回致勝分，拿下關鍵勝利。

合作金庫王牌投手吳昇峰今天9局登板後援，投1.0局承擔敗投；許順益表示，吳昇峰調整狀況沒有到巔峰，也有不斷提醒他，成為明星球員後變成大家針對的對象，隨時保持好的狀況，不要受到外務影響。

合作金庫輸掉首場比賽，明天比賽沒有退路，許順益坦言，此次爆米花比賽球隊遇到「很低的低潮、打線貧打」，球隊年輕球員戰力沒有銜接上來。

許順益提到，球隊不能一直靠林瀚等人撐著，期待年輕球員的表現，今天比賽前半段一路落後，很開心看到球員們不放棄、放手一搏，9局才能將戰局扳平，「這是很有張力的一場比賽，接下來繼續加油」。（編輯：張芷瑄）1090103