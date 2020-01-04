吳昇峰爆米花賽後援穩守 期待拚6搶1進東京奧運

爆米花棒球聯盟季後賽，合作金庫4日與安永鮮物交手，吳昇峰（圖）後援7局穩守，合庫延長賽拿勝。吳昇峰表示，期待之後再拚6搶1資格賽，能帶中華隊進奧運。中央社記者謝靜雯攝 109年1月4日

（中央社記者謝靜雯台北4日電）爆米花棒球聯盟季後賽，合作金庫今天與安永鮮物交手，吳昇峰後援7局穩守，合庫延長賽拿勝；密集出賽身體疲勞，但吳昇峰依舊展王牌身手，也期待之後再拚6搶1資格賽，能帶中華隊進奧運。

第4屆爆米花棒球聯盟4強季後賽昨天開打，比賽採雙敗淘汰制，合作金庫昨天輸掉首場比賽，今天與安永鮮物在天母棒球場交手、沒有退路，合庫比賽前半段投手、守備狀況多，4局沒有打完已經換上第5任投手吳昇峰後援。

吳昇峰4局得點圈有人時接手後援，化解球隊可能大量失分危機，合庫比賽後半段追分，延長賽第10局靠著陳智輝再見安打，拿下勝利。

吳昇峰連2天後援出賽，都投到延長賽決勝負，昨天投1.0局、承擔敗投，今天後援7局，率隊拿下勝利，也拿下關鍵戰勝投。

吳昇峰表示，整年度密集比賽，加上近期2大國際賽亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球賽，身體有點疲累，但爆米花出賽內容都控制在可以接受的範圍內，球隊近期火力支援不足，也有失分不多但吞下敗戰狀況。

吳昇峰表示，季後賽危機登板，心情沒有什麼不同，也不會特別緊張，「盡力投好每一顆球，想辦法投到我要的位置」。

吳昇峰去年世界12強棒球賽對美國隊先發表現亮眼，今年4月的奧運棒球最終6搶1資格賽，可能也是中華隊需要的先發投手戰力，吳昇峰表示，現階段專注在爆米花比賽上，以不要受傷為原則，「先想辦法拿出表現，有入選中華隊就盡全力，希望可以帶中華隊進東京奧運」。（編輯：張芷瑄）1090104