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憂野火濃煙影響選手健康 喬科維奇：澳網應考慮延期

最新更新：2020/01/05 15:54
世界職業網球協會球員理事會主席喬科維奇（圖）表示，如果澳洲野火煙霧威脅球員健康，主辦單位應考慮延後舉辦澳洲公開賽。（檔案照片／共同社提供）
世界職業網球協會球員理事會主席喬科維奇（圖）表示，如果澳洲野火煙霧威脅球員健康，主辦單位應考慮延後舉辦澳洲公開賽。（檔案照片／共同社提供）

（中央社布里斯本5日綜合外電報導）澳洲野火持續延燒，世界職業網球協會（ATP）球員理事會主席喬科維奇表示，如果野火煙霧威脅球員健康，主辦單位應考慮延後舉辦澳洲公開賽。

年度首場大滿貫賽事澳網（Australian Open），20日將在墨爾本球場（Melbourne Park）開打，但整座城市被大火造成的濃煙覆蓋，影響空氣品質。

ATP球員理事會主席，同時也是當今男網世界排名第2的喬科維奇（Novak Djokovic）今天稍早表示，延賽會是萬不得已的最後選項，但應該拿出來討論。

正代表塞爾維亞征戰世界職業網球協會盃（ATP Cup）的喬科維奇說：「顯然，你必須…因為一些極端氣候和環境去做些考量。」

「假如環境會影響球員的健康，我認為我們真的應該考慮（延賽）。」

叢林野火已在澳洲延燒數週之久，造成24人喪生，數百房產被毀。

網球相關單位上週做出史無前例的決定，將坎培拉國際網球巡迴賽（Canberra International）比賽場地，從首都坎培拉換到600公里外的維多利亞省班迪戈（Bendigo）。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090105

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