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台啤洋將巴克利讚台灣人友善 最愛喝珍奶

最新更新：2020/01/06 17:49
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒洋將巴克利（Kentrell Barkley）獲選為2019年12月單月最佳球員，6日接受表揚；他來台僅短短數月，但對台灣人的友善印象深刻。中央社記者黃巧雯攝　109年1月6日
超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒洋將巴克利（Kentrell Barkley）獲選為2019年12月單月最佳球員，6日接受表揚；他來台僅短短數月，但對台灣人的友善印象深刻。中央社記者黃巧雯攝　109年1月6日

（中央社記者黃巧雯台北6日電）超級籃球聯賽（SBL）台灣啤酒洋將巴克利來台短短數月，對台灣人的友善印象深刻，不但學會簡短中文，也能叫出幾項台灣小吃名稱，他今天透露自己最愛珍珠奶茶，每天可喝2至3杯。

巴克利（Kentrell Barkley）在SBL首屆洋將選秀會中獲台啤指名，成為選秀榜眼，與選秀狀元賽森（Franklin Session）成為當時唯二獲選的洋將。而開季連3週拿下單週最佳球員、獲選108年12月單月最佳球員的巴克利，也用實質表現回應球隊肯定。

巴克利回憶，剛加入球隊練球時，雖然有語言隔閡，但試著每天學一點中文，只是「忘得比學得還快。」

巴克利表示，至今已學會一些簡單中文，像是「你好」、「謝謝」，就連台灣道地小吃「鹹酥雞」、「珍珠奶茶」也能叫出名字，他透露在眾多台灣美食中最愛珍珠奶茶，一天可以喝2到3杯。

巴克利直呼，在台灣期間無論到哪，台灣人都相當友善，「球迷也很好，每場比賽都會送我巧克力或禮物」，加上物價親人，也讓他相當喜歡台灣環境。（編輯：洪學廣）1090106

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