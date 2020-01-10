獅隊簽回羅里奇 積極洽談美日韓資歷洋將

中職統一獅隊10日宣布，與洋投羅里奇達成共識完成簽約，將連續3年效力獅隊，這也是獅隊新球季第一個確定的洋將人選。（統一獅提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年1月10日

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中華職棒統一獅隊今天宣布，與洋投羅里奇達成共識完成簽約，將連續3年效力獅隊，這也是獅隊新球季第一個確定的洋將人選，球團表示，正在洽談擁有美日韓職棒資歷的洋將。

獅隊球團表示，近期球隊積極補強洋將戰力，今天與洋將羅里奇達成共識，完成簽約，今年他將再次為獅隊效力。羅里奇2018至2019連續2年在獅隊，總計出賽45場含44場先發，拿下17勝16敗，防禦率3.31。

雖然去年羅里奇曾因傷休養將近2個月，但獅隊肯定他的壓制能力，將他列為球隊重要洋將戰力，去年季後就積極洽談續約事宜。羅里奇預計於2月1日抵台投入球隊訓練，積極備戰新球季。

除了羅里奇外，獅隊表示，也正在積極洽談其他洋將補強戰力，目前有4個人選正在積極洽談加盟，其中有選手擁有美、日、韓職棒資歷，球隊目標近期完成簽約，期待年後洋將能正式報到，投入球隊訓練，完整備戰新球季賽事。

獅隊自去年12月底起已經進入第一及二階段訓練，12日下午將在新光三越台南西門店戶外廣場，進行正式開訓典禮，屆時將會公布年度口號、主題曲及重大活動訊息宣布，並舉辦一年一度全隊簽名會活動，感謝球迷相挺支持。（編輯：陳俊碩）1090110