2024年冬季青年奧運會 韓國獲主辦權

（中央社記者姜遠珍首爾11日專電）國際奧會（IOC）10日在瑞士洛桑舉行第135屆國際奧會全會，並正式宣佈第4屆冬季青年奧林匹克運動會將於2024年在韓國江原道舉辦。

南韓聯合新聞通訊社指出，這是非歐洲國家首次成功申辦冬青奧會。前3屆賽事的舉辦地分別為奧地利因斯布魯克（Innsbruck）、挪威里利哈默（Lillehammer）和瑞士洛桑（Lausanne）。

報導指出，冬季奧運會舉辦地委員會本次從俄羅斯、保加利亞、羅馬尼亞等希望舉辦地中，推薦韓國江原道為唯一候選地。

會中江原道以81票中，79票贊成、2票反對的表決結果正式拿下舉辦權。

大韓體育會會長李起興和江原道道知事（相當於省長）崔文洵與國際奧會簽署協議，將下屆冬青奧會正式定名為2024年江原冬季青年奧林匹克運動會，將於2024年1月19日至2月4日在江原道平昌（PyeongChang）、江陵（Gangneung）、旌善（Jeongseon）舉行。

另外，考慮到南北韓關係回暖等因素，南韓文化體育觀光部和江原道還向國際奧會提交了在北韓舉辦部分項目的申請，並已獲得批准。（編輯：高照芬）1090111