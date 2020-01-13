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陳重羽傷癒歸隊特別帶勁 新球季目標10轟

最新更新：2020/01/13 15:46
中華職棒統一獅隊捕手陳重羽（圖）去年7月因傷脫隊，除了復健也成功增重，提升身體質量；打擊方面在揮棒軌跡、揮棒機制都有持續修正，目標本季至少10轟。中央社記者謝靜雯攝 109年1月13日
中華職棒統一獅隊捕手陳重羽（圖）去年7月因傷脫隊，除了復健也成功增重，提升身體質量；打擊方面在揮棒軌跡、揮棒機制都有持續修正，目標本季至少10轟。中央社記者謝靜雯攝 109年1月13日

（中央社記者謝靜雯台南13日電）統一獅隊捕手陳重羽去年7月因傷脫隊，除了復健也成功增重，提升身體質量，陳重羽走過傷後的低潮，他表示，「這次回來特別有拚勁」，感謝一路相助的貴人，目標本季至少10轟。

中職統一獅隊捕手陳重羽去年7月初執行短打戰術時手被砸中、球季報銷，經過開刀、復健，9月受傷處釘子拿掉後，陸續展開復健、訓練，增重到90公斤，身材更壯碩。

陳重羽表示，受傷當下只擔心傷勢能否完全復原，會不會有什麼後遺症，一開始也會有點抱怨，但沉澱完心情後，也知道自己的目標在哪裡，「能做的、該做的事情就盡力去做」。

陳重羽表示，受傷期間才發現，原來可以在場上正常出賽、訓練是很幸福的事情，「失去才會更珍惜，這次回來心態已經不同，感覺更有拚勁」。

陳重羽感謝一路走來幫助他的貴人，包括球隊的防護員、幫忙開刀的醫生，也特別感謝從高中時期就一直協助他和弟弟陳重廷訓練的侯金賢體能訓練師，「不僅給我生理上的幫助，也幫我心理建設，沒有他，現在我也沒辦法站在這裡」。

除了身體素質的提升，陳重羽表示，打擊方面在揮棒軌跡、揮棒機制都有持續修正，陳重羽與林祐樂是統一獅隊目前前兩號先發捕手，陳重羽也給自己定下新球季目標，「至少10轟」。（編輯：張雅淨）1090113

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