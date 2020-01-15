感受過年氣氛 SBL台銀雙洋將逛年貨大街

（中央社記者黃巧雯台北15日電）距離農曆春節僅剩一週多，SBL台灣銀行中鋒劉人豪今天帶領洋將瓊斯、米歇爾前往迪化街的年貨大街，品嚐台灣在地小吃，並當場揮毫寫春聯，提前體驗過年氣息。

超級籃球聯賽（SBL）本週末將在桃園巨蛋體育館進行上半季最後一週的賽事，台銀中鋒劉人豪今天充當一日導遊，帶領洋將瓊斯（Matt Jones）、米歇爾（Charles Mitchell）前往台北市迪化街的年貨大街。

來自屏東的劉人豪儘管未曾逛過年貨大街，但他透露，先前曾向擔任導遊的朋友討教，並特別查了春聯、各式乾貨的英文，希望能一一介紹給洋將認識。

身高超過190公分的瓊斯、米歇爾，今天穿起紅色的外套逛街，在人來人往的年貨大街特別顯眼，不少民眾爭相拍照，行經台北霞海城隍廟時，在廟方人員帶領下，一行人特別進入參觀，並由劉人豪代表參拜。

台銀雙洋將一路上試吃肉乾、杏仁奶、開心果，先前就曾逛過台灣夜市的瓊斯，也向米歇爾大力推薦地瓜球，不過當兩人走到臭豆腐攤位前時，只見米歇爾當場面有難色地說，「臭豆腐味道太特別」，讓他不願嘗試。

台銀雙洋將除了挑選特殊字樣的紅包袋，還當場體驗寫春聯，讓初次拿毛筆的米歇爾直呼「好難」，最後在店家指導下，與瓊斯一同用毛筆寫下「台」字。

初次體驗逛年貨大街，瓊斯、米歇爾都相當興奮，並異口同聲地說「很有趣」，對於能提前感受台灣過年氣氛，兩人也相當享受，而瓊斯也當場許下新年願望，希望台銀能拿下總冠軍。（編輯：張雅淨）1090115

農曆春節將至，超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行中鋒劉人豪（中）帶領洋將瓊斯（Matt Jones）（左）、米歇爾（Charles Mitchell）（右）前往迪化街的年貨大街，當場揮毫寫春聯。中央社記者黃巧雯攝 109年1月15日

農曆春節將至，超級籃球聯賽（SBL）台灣銀行中鋒劉人豪（右）帶領洋將瓊斯（Matt Jones）（中）、米歇爾（Charles Mitchell）（左）前往迪化街的年貨大街，並參觀台北霞海城隍廟。中央社記者黃巧雯攝 109年1月15日