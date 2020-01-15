6搶1彭政閔有任務 教練團可能缺樂天桃猿

奧運棒球6搶1資格賽中華隊由洪一中接總教練，16日將舉行記者會宣布教練團名單，中職秘書長馮勝賢透露彭政閔（圖）有新任務。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北15日電）奧運棒球6搶1資格賽中華隊由洪一中接總教練，明天將舉行記者會宣布教練團名單，中職秘書長馮勝賢透露彭政閔新任務。教練團以12強賽為基準微調，樂天桃猿可能不會支援教練團。

奧運棒球6搶1資格賽昨天選訓會議後，選訓委員決議希望由洪一中續掌中華成棒隊兵符，中職秘書長馮勝賢昨天致電富邦悍將球團，取得球團領隊蔡承儒回應，在不影響球團運作下全力支持和配合。今天馮勝賢也親自到高雄與洪一中說明狀況。

馮勝賢昨天會後也提到，會中除了討論教練團名單外，也針對選訓計畫、旅外球員觀察計畫討論，農曆年後將赴日看熱身賽，掌握旅外球員狀況，也考慮將目前無合約的旅外球員如郭俊麟、張進德、曾仁和、陳偉殷等人，與業餘可用戰力集中訓練。

至於赴日看旅外球員及球員集中訓練負責的教練人選，很有可能選擇目前非在職棒一線教練團成員，如中信兄弟農場主管彭政閔。

彭政閔在世界12強棒球賽中華隊，與曾豪駒共同負責指導打擊，彭政閔預期將是6搶1中華成棒隊打擊教練。

據了解，此次教練團以12強賽教練團為依據微調，但因為季後中職各隊教練團搬風，教練各自有不同的職務，曾豪駒新球季接任樂天桃猿隊總教練，加入6搶1教練團意願不大，但各隊支援球員參賽是共識。

中華隊選訓委員組成8人名單也有微調，中職代表馮勝賢，中華棒球協會代表許順益、龔榮堂、鍾宇政共3人維持不變，還有中信兄弟丘昌榮、樂天桃猿林振賢、富邦悍將施金典、統一獅隊許聖杰。（編輯：張雅淨）1090115