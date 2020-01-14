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悍將支持洪一中接6搶1教頭 不影響球隊為前提

最新更新：2020/01/14 18:49
2020東京奧運6搶1棒球資格賽唯一總教練人選洪一中（圖）先前鬆口，交由富邦悍將隊球團決定，悍將領隊蔡承儒14日回應不影響球隊運作下全力支持，6搶1總教練幾乎確定。中央社記者張新偉攝　109年1月13日
2020東京奧運6搶1棒球資格賽唯一總教練人選洪一中（圖）先前鬆口，交由富邦悍將隊球團決定，悍將領隊蔡承儒14日回應不影響球隊運作下全力支持，6搶1總教練幾乎確定。中央社記者張新偉攝　109年1月13日

（中央社記者謝靜雯台北14日電）2020東京奧運6搶1棒球資格賽中華隊教練團，唯一總教練人選洪一中先前鬆口，交由富邦悍將隊球團決定，悍將領隊蔡承儒今天回應不影響球隊運作下全力支持，6搶1總教練幾乎確定。

今天選訓會議在體育署舉行，會中討論6搶1奧運棒球資格賽中華隊教練團組成，選訓委員維持決議希望洪一中擔任中華隊總教練，會後中職秘書長馮勝賢也表示將拜會富邦悍將隊球團、洪一中，當面跟洪一中說明相關事宜。

悍將球團傍晚接到馮勝賢電話說明，領隊蔡承儒也回應，「在不影響球隊正常運作的前提下，將全力配合及支持洪一中擔任此次聯盟負責組訓之6搶1賽事總教練」。

蔡承儒表示，因為悍將隊昨天才剛展開春訓，還需要時間給洪一中熟悉球隊事務，待與馮勝賢見面後，球團會再與洪一中討論決定。

洪一中先前一直表示沒有意願接任6搶1資格賽中華隊總教練，但他昨天鬆口是否接任交由悍將球團決定。悍將隊表態支持，等於6搶1資格賽中華隊總教練已決定，最快16日會有記者會統一對外公布教練團名單。（編輯：張雅淨）1090114

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