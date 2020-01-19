SBL本季第1人 台啤周伯勳遭驅逐出場

（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣啤酒前鋒周伯勳，今天在第2節與第4節各自領到一次不合運動道德犯規，遭奪權判罰出場，他也是第17季超級籃球聯賽（SBL）至今，首名被驅逐出場的球員。

第17季SBL今天在桃園巨蛋進行上半季最後2場例行賽，聯盟龍頭台啤在主力傷病過多的情況下，洋將僅登錄長人塞瑟夫（Ihor Zaytsev），下半場火力遭到對手封鎖，最終以67比80遭台銀逆轉。

周伯勳今天在第2節還剩1分36秒時，因被對手拉扯，他直接打在台銀控衛李維哲背上，裁判第一時間響哨吹判進攻犯規，在看過重播畫面後升級成不合運動道德犯規。

沒想到第4節最後3分21秒，周伯勳上籃放槍，他抓下進攻籃板後，又一拐打向旁邊台銀前鋒李其恩臉上，讓他領到全場第2個不合運動道德犯規，遭奪權出場。

賽後台啤總教練周俊三直言，周伯勳打球仍不夠冷靜，「我佩服他的勇氣敢去挑戰，但用錯了地方。」周俊三也說，前面對方就已有拉扯動作，也告誡裁判若不制止，恐會引發衝突，但他強調，他們並不鼓勵球員在場上動手。

挨打的李維哲坦言，對手下球時他的確有伸手拉扯，但也替周伯勳說話，「他下手時其實有收力，不是真的打。」

談起自家球員挨打，賽後台銀總教練陳國維的火氣雖已消退大半，但仍表示周伯勳場上有太多無謂動作，也希望所有球員，在籃球場上不允許的動作都不要再做。（編輯：謝雅竹）1090119