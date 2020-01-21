王柏融火腿春訓一軍出發 清宮幸太郎分在二軍

（中央社記者謝靜雯台北21日電）日職火腿隊今天公布春訓名單，旅日台灣好手王柏融被分在一軍，將於2月1日在沖繩名護市展開訓練，被日媒視為指定打擊競爭者的清宮幸太郎，則被分在二軍。

日職火腿隊今天公布春訓一、二軍名單，王柏融與洋砲維拉紐瓦（Christian Villanueva）、3名洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）、維哈根（Drew VerHagen）、羅德里格斯（Bryan Rodriguez）都被分在一軍。

日媒先前預測火腿隊新秀清宮幸太郎，新球季可能與王柏融競爭指定打擊位置，清宮幸太郎則被分在二軍。一軍預計2月1日至25日在沖繩名護市訓練，二軍則於2月1日起在沖繩國頭郡開訓。

火腿隊預計2月8日安排首場隊內紅白戰，9日、11日與阪神虎隊打交流賽，13日與樂天隊打交流賽，王柏融有機會與同樣被分在樂天一軍的台灣投手宋家豪交手。

火腿隊2月14日休息一天，15日再安排紅白戰，16日與養樂多隊交手，18日與韓職三星獅隊打交流賽，19日與廣島隊交手，22日與讀賣巨人隊碰頭，23日再與養樂多比賽，24日與橫濱隊碰頭。（編輯：張雅淨）1090121