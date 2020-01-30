HBL加強防疫措施 8強如期開打

（中央社記者龍柏安台北30日電）高中體總秘書長朱彩鳳今天表示，預計2月9日開打的高中籃球聯賽（HBL）8強，將如期舉行，但也會強化防疫措施，包括所有工作人員需配戴口罩，球迷進場得先量體溫。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）8強將於2月9日在台北和平籃球館以及台北市立體育館兩地開打，由於正值武漢肺炎疫情期間，因此高中體總今天下午也召開防疫應變小組會議，討論賽事是否延後與防疫相關措施。

朱彩鳳受訪時坦言，目前並未收到要求比賽停辦的命令，加上HBL攸關球員升學保送資格，若比賽延後或停辦恐影響學生權益，因此只能加強防疫環節。

為防堵疫情擴散，HBL期間所有工作人員得先量體溫，一旦發燒就不能上班，且所有人都得配戴口罩，此外球迷進場前也得由工作人員量過體溫，朱彩鳳說：「我們歡迎健康的球迷進場看球，但不健康的就拜託留在家裡看電視。」

HBL比賽期間，各隊都會出動加油團，人人都量體溫恐會造成進場延誤，朱彩鳳也承認，這部分的確很難避免，不過她強調：「為兼顧防疫與保護球員，我們只能懇請大家配合。」

朱彩鳳並透露，比賽前後，場館都會進行消毒，而球員休息室每次使用過後，也會立即利用酒精消毒，廁所也會備有洗手乳，歡迎球迷多加使用，一起做好防疫。

至於預計2月22日開打的大專籃球聯賽（UBA），也將依照計畫如期舉行。（編輯：吳協昌）1090130