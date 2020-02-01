Kobe驟逝後湖人首戰 現場滿是布萊恩身影

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）前NBA球星布萊恩因直升機墜毀離世，湖人在那之後的首戰，對他致敬的安排無所不在，賽前介紹湖人球員時，所有人的名字都是「布萊恩」，彷彿他仍在現場一般。

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天主場迎戰波特蘭拓荒者的比賽，是湖人在布萊恩（Kobe Bryant）驟逝後打的第一場比賽，賽前紀念他的各項活動一波接一波，包括球場內的布置，賽前的紀念影片等，都讓人勾起對他的回憶。

賽前介紹雙方球員進場的時間，主持人介紹湖人球員，在唸出球員資料時，包括背號、名字等，全都是布萊恩的資料，讓人感覺布萊恩仍在球場與所有人同在。

布萊恩和他13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）及其他7人，於1月26日搭乘直升機前往一場青少年籃球賽途中，不幸遭遇墜機意外而罹難。

已退役的布萊恩驟逝前，20年的NBA生涯全都在湖人度過，曾幫球隊奪得5座總冠軍，他的離去讓湖人悲痛不已，並因此取消前一場對上同城球隊快艇的比賽，直到今天才在主場迎戰拓荒者。

在比賽前幾個小時，球場空了兩個場邊的座位，用來紀念布萊恩和吉安娜．布萊恩，兩張椅子上分別披著兩人24號、2號的球衣，並各放了一束玫瑰花。

賽前場內所有座位，都放有布萊恩24號、8號的球衣，賽前湖人球員身上的球衣，也都是24號、8號。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090201