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Kobe墜機驟逝後 湖人首役不敵拓荒者

最新更新：2020/02/01 15:10

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天主場迎戰波特蘭拓荒者，這是湖人在前看板球星布萊恩驟逝後首度出賽，可惜在這場別具意義的比賽，他們以119比127不敵來訪的拓荒者。

在主場作戰的湖人，為緬懷布萊恩（Kobe Bryant），安排了一系列向他致敬的活動，包括在場邊保留了兩個座位，給墜機意外喪生的布萊恩和他的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）。

今天全場每個座位都放有布萊恩生前穿過的24號、8號球衣，讓所有球迷都能穿上，以紀念布萊恩，場邊兩隊教練雖都身著西裝，但腳下都穿著布萊恩的簽名款球鞋，湖人球員熱身時，身上穿的也都是24號、8號球衣。

賽前全場的燈突然幾乎全熄，聚光燈打在高掛球場的布萊恩24號、8號球衣後，隨即播放有關他場上精華表現、受到嚴重傷勢倒下，堅持重返球場等感人內容的紀錄影片。

影片結束後，目前湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）代表球隊致詞，誓言要讓布萊恩的「曼巴傳奇」不斷延續下去。

賽前介紹湖人球員進場時，主持人特地將所有的介紹詞都套上布萊恩的資料，讓每個進場球員的名字都是「布萊恩」，為布萊恩獻上敬意。

比賽開打，湖人靠前鋒戴維斯（Anthony Davis）單節轟下18分，以36比38緊咬拓荒者，並在次節打出26比22攻勢，因此在中場時反以62比60超前。

第3節拓荒者火力全開，轟下43分高分，讓湖人打完3節以96比103落後，末節湖人欲振乏力，最終湖人在失去布萊恩的首戰，於主場以119比127不敵來訪的拓荒者。

湖人戴維斯今天有37分、15籃板、6助攻、5阻攻、1抄截的全面表現，詹姆斯也有22分、10助攻、8籃板的演出，替補的庫茲馬（Kyle Kuzma）貢獻17分，布萊德雷（Avery Bradley）則獲得10分。

拓荒者後衛里拉德（Damian Lillard）有48分、9籃板、10助攻的「準大三元」表現，中鋒懷特塞德（Hassan Whiteside）繳出30分、13籃板「雙十成績」，麥卡倫（CJ McCollum）和替補的崔蘭特（Gary Trent Jr.）分別攻下19分、10分。

41歲的布萊恩和他13歲的女兒吉安娜．布萊恩及其他7人，於1月26日搭乘直升機前往一場青少年籃球賽途中，不幸在洛杉磯市郊墜機，機上9人全部罹難。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1090201

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