Kobe悼念物品淹沒湖人主場 即日整理交給家人

（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）美國籃球明星布萊恩（Kobe Bryant）意外過世一週，7天內各地球迷湧向湖人主場，廣場上堆滿鮮花、蠟燭、海報、籃球等追思Kobe，今天開始整理歸類之後，將交給Kobe家人。

湖人主場史泰博中心（Staples Center）總裁齊德曼（Lee Zeidman）發布聲明說：「湖人隊請求 L.A. LIVE 廣場與史泰博中心，收集、分類和保存所有捐贈的物品。」

湖人隊決定撤除大批臨時聚集的紀念物，最重要的原因是，2日下午冷鋒將至，可能帶來強風與降雨，恐怕毀了球迷捐出的心愛紀念物。

41歲的布萊恩與13歲的女兒吉安娜（Gianna）在1月26日上午搭乘直升機失事，機上9人全部罹難，消息震驚全美，洛杉磯當地籃球迷格外心痛。

7天之內，一波一波從全美各地而來的球迷，帶著鮮花、海報、蠟燭，穿著8號、24號球衣，湧向史泰博中心外的廣場，追思Kobe與他的女兒。除了紀念物堆滿了廣場與路邊，地上也用麥克筆寫滿了思念與感謝。

球場周邊的攤販以往賣熱狗居多，數量被賣花、賣T恤的小販比下去。遠方大樓的電子螢幕，投射著Kobe的黑白照片。

一個球迷說：「我從來沒有見過，這樣滿溢的愛，來自不同族裔、不同年齡與信仰。每一個人在這裡，停下腳步、低頭沉思，都是為了感謝他生前做的一切。」

布萊恩家族的發言人卡特（Molly Carter）對媒體表示：「布萊恩家族深受感動，永遠珍惜球迷寫一字一句、照片與紀念小物，感謝史泰博忠心協助保存這些珍貴的物品。」

整理、撤除紀念物預計花上幾天時間，籃球、球衣、藝術作品將交給布萊恩家族，可生物分解的鮮花、植物等將處理之後，撒在球場周邊的花壇。（編輯：高照芬）1090203