快艇雙星合砍41分 逆轉擊敗馬刺

美國職籃NBA洛杉磯快艇隊3日靠著兩大球星雷納德與喬治貢獻41分，快艇禁區野獸哈洛（中）挹注14分，終場以108比105擊敗來訪的聖安東尼奧馬刺。（圖取自twitter.com/LAClippers）

（中央社洛杉磯3日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇兩大球星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）今天聯手砍下41分，率隊在第四節逆轉，終場以108比105擊敗來訪的聖安東尼奧馬刺。

雷納德本役拿下22分、7助攻、6籃板。在過去9場比賽，雷納德至少都繳出30分。喬治則貢獻19分，外加兩隊最高的8助攻以及12籃板。

除了兩大球星，快艇禁區野獸哈洛（Montrezl Harrell）挹注14分，最佳第六人威廉斯（Lou Williams）及防守悍將貝佛利（Patrick Beverley）則各得12分。

快艇在第二節一度落後馬刺多達15分，但在第三節開賽打出一波14比2攻勢，以68比65超前馬刺。快艇在第三節共拿下31分，反觀馬刺只有19分，使快艇以85比82領先進入第四節。

在第四節後半段，馬刺再度取得領先，但雷納德一計灌籃，使得快艇以104比102反超前，接著喬治中距離跳投得手，威廉斯兩罰俱中，助快艇以108比105逆轉拿下比賽。

馬刺兩名球星阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）及狄羅森（DeMar DeRozan）各自繳出27分及26分，但兩人在第四節雙雙熄火。

狄羅森在第三節曾以左手肘擊中喬治的臉部，當時看似不是故意，但裁判重新檢視影片後，判罰狄羅森一次一級惡意犯規。（譯者：陳正健/核稿：徐崇哲）1090204

影片來源：MLG Highlights