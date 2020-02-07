HBL八強賽體育署爭取應援團進場 上限200人

武漢肺炎疫情延燒，108學年度高中籃球聯賽（HBL）8強戰即將開打，體育署學校體育組組長王漢忠7日表示，若中央流行疫情指揮中心同意學校應援團進場，初步規畫各校應援團人數上限200人，並以學生及球員家長為主。中央社記者黃巧雯攝 109年2月7日

（中央社記者黃巧雯台北7日電）高中籃球聯賽（HBL）八強賽9日將開打，體育署今天表示，若中央流行疫情指揮中心同意學校應援團進場，各校人數上限200人，目前已採購紅外線測溫儀因應，進場前須量體溫。

武漢肺炎疫情延燒，考量學生升學權益，HBL男、女子組八強賽仍照原定計畫，將於9日起在台北和平籃球館及台北市立體育館兩地登場，原則採閉門開打，不開放不特定觀眾入場，每隊隊職員進場人數上限30人。

體育署昨天表達將爭取各校自組應援團進場，並已上簽至中央流行疫情指揮中心，體育署學校體育組組長王漢忠表示，若疫情中心同意，初步規劃各校應援團人數上限200人，並以學生及球員家長為主。

為加強防疫工作，王漢忠透露，人員進場前須量測體溫，並宣導戴口罩，目前已購置2台紅外線測溫儀，未來也可提供其他大型賽事像是6搶1東京奧運棒球最終資格賽使用。

至於其餘賽事，除了大專籃球聯賽（男女公開一級）、大專排球聯賽（男女公開一級）、大專棒球聯賽（公開一級）、大專足球聯賽（男一級、女一級）等將如期舉辦外；大專籃球聯賽（男女公開二級、男女一般組）、大專排球聯賽（男女公開二級、男女一般組）、大專棒球聯賽（公開二級、一般組）、大專足球聯賽（男一級挑戰組、男二級、男三級）等相關各階段賽事將延期辦理。（編輯：張芷瑄）1090207