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亞洲盃資格賽劉錚缺陣 中華隊男籃教頭：可惜

最新更新：2020/02/08 14:46
受武漢肺炎疫情影響，剛從中國返台劉錚須居家檢疫14天，遭備戰亞洲盃資格賽的中華男籃割愛，總教練帕克（Charlie Parker）（中）8日直呼可惜。中央社記者黃巧雯攝　109年2月8日
受武漢肺炎疫情影響，剛從中國返台劉錚須居家檢疫14天，遭備戰亞洲盃資格賽的中華男籃割愛，總教練帕克（Charlie Parker）（中）8日直呼可惜。中央社記者黃巧雯攝　109年2月8日

（中央社記者黃巧雯台北8日電）受到武漢肺炎疫情影響，剛從中國返台劉錚，須居家檢疫14天，遭備戰亞洲盃資格賽的中華男籃割愛，總教練帕克今天表示，劉錚表現出色，也是最頂尖的選手，讓他直呼可惜。

亞洲盃男子籃球資格賽21日、24日在台北和平籃球館舉行，中華男籃將在主場迎戰馬來西亞、日本，儘管近期武漢肺炎疫情延燒，但因亞洲籃球總會還未通知延賽，中華隊目前仍持續備戰，今天在位於新莊的皓宇國際亞洲區籃球培訓中心，與超級籃球聯賽（SBL）桃園璞園建築進行友誼賽，而周儀翔預計10日報到。

中華男籃總教練帕克（Charlie Parker）今天證實，這次資格賽將不找劉錚，他解釋日前得知劉錚因自中國返台，需須居家檢疫14天，後續若要投入中華隊賽事，恐來不及與球隊磨合，加上有一段時間沒比賽，狀況較難掌握。

對於劉錚缺席亞洲盃資格賽，帕克指出，劉錚表現出色，也是頂尖的選手，讓他直呼可惜。

對於劉錚缺陣，陳盈駿指出，劉錚近年來在中華隊表現有目共睹，少了劉錚對球隊攻防兩端影響很大，但他認為2、3號球員有責任要頂上。（編輯：葉俐緯）1090208

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