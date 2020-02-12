余維豪想向偶像Kobe致敬 擔心挨罵不敢提

（中央社記者龍柏安台北12日電）光復高中高三主控余維豪，在今年高中籃球聯賽（HBL）8強賽除想率領球隊再次挺進4強，他還有個心願，可是不敢跟教練提，「我怕一跟教練說，就會挨罵。」

今年過年期間，有球迷傳訊息問余維豪美國職籃（NBA）的偶像是誰，他回答：「是前湖人隊的布萊恩（Kobe Bryant）。」沒想到隔天一覺醒來，偶像就因直升機失事逝世，讓他至今仍難以接受。

余維豪坦言，他很想在比賽開打的第一波進攻，用24秒持球不進攻（違例）來向偶像致敬，不過他真的不敢向教練開口，更不敢先斬後奏。

光復教頭陳定杰聽完後，直接了當地說：「如果余維豪敢提，我一定罵爆他。」陳定杰強調，學生籃球的精神，就是每顆球都不放棄，因為每一顆球的意義都很重大，「這才符合布萊恩打球的精神，我相信他也不希望有學生用這樣的方式向他致敬。」

陳定杰強調，如果今天這是職業賽，那絕對沒問題，「畢竟職業比賽就是秀。」他也舉今天對南山高中的比賽當例子，「今天我們只贏2分，如果他第一波球權就送給對手，萬一最後對方投進3分逆轉比賽，我們要怪誰。」（編輯：張雅淨）1090212