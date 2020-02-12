更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明
生活

武漢肺炎擴散 一次看懂如何申請出入境證明

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣
國際

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
共機兩度擾台 美軍MC-130J現蹤台灣海峽
首頁 / 運動

余維豪想向偶像Kobe致敬 擔心挨罵不敢提

最新更新：2020/02/12 15:27

（中央社記者龍柏安台北12日電）光復高中高三主控余維豪，在今年高中籃球聯賽（HBL）8強賽除想率領球隊再次挺進4強，他還有個心願，可是不敢跟教練提，「我怕一跟教練說，就會挨罵。」

今年過年期間，有球迷傳訊息問余維豪美國職籃（NBA）的偶像是誰，他回答：「是前湖人隊的布萊恩（Kobe Bryant）。」沒想到隔天一覺醒來，偶像就因直升機失事逝世，讓他至今仍難以接受。

余維豪坦言，他很想在比賽開打的第一波進攻，用24秒持球不進攻（違例）來向偶像致敬，不過他真的不敢向教練開口，更不敢先斬後奏。

光復教頭陳定杰聽完後，直接了當地說：「如果余維豪敢提，我一定罵爆他。」陳定杰強調，學生籃球的精神，就是每顆球都不放棄，因為每一顆球的意義都很重大，「這才符合布萊恩打球的精神，我相信他也不希望有學生用這樣的方式向他致敬。」

陳定杰強調，如果今天這是職業賽，那絕對沒問題，「畢竟職業比賽就是秀。」他也舉今天對南山高中的比賽當例子，「今天我們只贏2分，如果他第一波球權就送給對手，萬一最後對方投進3分逆轉比賽，我們要怪誰。」（編輯：張雅淨）1090212

延伸閱讀
HBL光復上季4強傳奇 本季預賽將碰雙山復仇HBL光復輸能仁教練火大 榮譽假對半打折

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報