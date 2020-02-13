馬來西亞擬不來台打亞洲盃資格賽 籃協靜待通知

（中央社記者黃巧雯台北13日電）亞洲盃資格賽將開打，傳出馬來西亞向亞洲籃球總會提出延賽請求，中華民國籃球協會秘書長李一中今天表示，要視馬來西亞與亞洲籃總溝通結果，目前比賽仍依照原定計畫進行。

中華男籃亞洲盃資格賽第一階段2場賽事都在主場台北和平籃球館進行，21日、24日依序出戰馬來西亞、日本，籃協預計17日前公布售票相關訊息。

武漢肺炎疫情延燒，考量球員健康與安全，傳出馬來西亞籃球總會向亞洲籃球總會提出延賽請求，不過李一中今天表示，目前亞洲籃總的態度「未置可否」，站在地主國的立場，比賽先按照原定計畫進行。

李一中指出，由於亞洲籃總負責主辦賽事，「很多東西不是操之在我」，將視亞洲籃總與大馬籃總溝通結果，是否准許延期或對大馬籃總祭出處分，例如判定棄賽。

面對武漢肺炎疫情，李一中透露，2月初曾向亞洲籃總反映，若要延賽，需早點通知，現在比賽已迫在眉睫，場館和文宣都已敲定，目前就照程序走。

對於馬來西亞可能不來台比賽，中華男籃外籍教練帕克（Charlie Parker）表示，無論馬來西亞是否參賽，中華隊仍會做好準備，並以贏球為目標。

不過，若是首戰不打，中華隊24日將直接強碰強敵日本，少了首戰比賽進行調整，帕克表示，不知道是好是壞。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：張芷瑄）1090213