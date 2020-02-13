木棒聯賽東體勝大理 甲組14日晉級隊伍出爐

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）預賽，台東體中13日與大理高中交手，雖然一度被追平比數，台東體中仍以10比3提前在7局撂倒對手，預賽甲組4隊互咬，14日才會決定晉級隊伍。（學聯提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月13日

（中央社記者楊啟芳台北13日電）高中木棒聯賽今天進行預賽第4天，台東體中雖然一度被大理高中追平比數，但最終台東體中還是以10比3提前在7局撂倒對手，預賽甲組4隊互咬，明天才會決定晉級隊伍。

東體首局先添2分，但2局下遭到大理追平。東體3局上鍾國華開轟超前，隨後就沒有再讓對手得分；4局上林政華敲三壘安打帶回2分，第4棒李紹廷敲安打也追加2分，將比數拉開至7比2；7局上再添3分，終場以10比3奪勝。

東體總教練葉明嘉賽後表示，「高三這批是台東縣整合基層具代表性的球員，這幾場比賽打得有點顛簸，所以希望他們能站穩腳步，逼他們成長。」東體打造「無板凳陣容」，葉明嘉說，要強化內部競爭，沒有誰是不能取代的。

東體此戰派出下勾投手葉銘輝迎戰對手，用102球投6局，被敲8支安打，失3分，演出優質先發。

葉明嘉透露，「葉銘輝本來是側投，再改成下勾，日前對綺麗練習賽表現最突出。」而U18國手林政華擔任隊長，也是東體攻擊的火箭頭，此戰掃出3支安打，搭配鍾國華全壘打，助隊拿下勝利。目前東體預賽1勝1敗，還有一戰要搶勝晉級。

另一場甲組賽事由中興高中以8比5擊敗鶯歌工商，目前甲組4支球隊都是1勝1敗，14日兩戰勝隊能成為晉級第二階段的隊伍。（編輯：張芷瑄）1090213