MLB太空人偷暗號 布里格曼與阿圖維致歉

（中央社休士頓13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人使用高科技竊取對手暗號的醜聞，讓他們2017年世界大賽冠軍之名蒙塵，陣中球星布里格曼和阿圖維今天為此道歉。

這兩名太空人打者和老闆克蘭（Jim Crane）所談到的偷暗號醜聞，是以中外野的攝影機，非法近距離監看對手，球員再透過敲打垃圾桶的方式，讓打者知道接下來將面臨什麼種類的來球。

在太空人2017年與洛杉磯道奇世界大賽，關鍵第5戰的第10局敲出致勝一壘安打的布里格曼（Alex Bregman）說：「我對我的球隊、球團、我本人所做的決定感到抱歉。」

「我希望能重獲棒球迷的信任。」

美國聯盟2017年的年度最有價值球員（MVP）阿圖維（Jose Altuve）說：「對2017年發生的事，整個太空人球團、球隊都覺得很糟。」

「我們尤其對於球迷、對於棒球比賽帶來的衝擊感到懊悔，我們的球隊下定決心要往前看，努力比賽，並在2020年把冠軍帶回休士頓。」

MLB針對此案的調查結果出爐後，對太空人總教練辛區（AJ Hinch）、總經理魯諾（Jeff Luhnow）處以1年的禁賽，兩人也在之後，被試著捍衛太空人冠軍頭銜的克蘭開除。

克蘭說：「我們的看法是，這不影響比賽，我們是支好球隊，我們贏得世界大賽，我們會讓一切告一段落。」

克蘭已經換掉了球隊的總經理，並雇用資深的貝克（Dusty Baker）擔任新的總教練。他們昨天在球隊於季前的投捕訓練營報到時，和球員有過一番談話。

克蘭說：「我要再表達一次，我們的球隊針對所發生的事十分遺憾。我要再重複一次，在我的監督下，這樣的事絕不會再發生了。」

這次的醜聞是前太空人投手費爾斯（Mike Fiers）所揭發，導致MLB對太空人開罰500萬美元（約新台幣1億5000萬元），並取消2020年和2021年選秀會前兩輪的選秀資格。

此外，過去曾擔任太空人板凳教練的柯拉（Alex Cora），在掌波士頓紅襪兵符後，2018年率紅襪擊敗洛杉磯道奇，拿下世界大賽冠軍，他因為這次的事件而被開除。關於紅襪也可能竊取對手暗號的調查正在進行。

同樣受此事影響的，還有前太空人打者貝爾川（Carlos Beltran），他被指在退休前，於偷暗號事件中扮演領導角色。他雖和紐約大都會簽下合約，但在尚未執教任何一場比賽的情況下，就被大都會開除。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1090214