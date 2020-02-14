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威廉森單場32分創新高 鵜鶘主場仍遭雷霆攻破

最新更新：2020/02/14 15:27

（中央社紐奧良13日綜合外電報導）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘的超級新秀威廉森（Zion Williamson）今天攻下32分，刷新生涯最佳紀錄，但球隊在主場118比123不敵奧克拉荷馬雷霆。

雷霆的賈里納里（Danilo Gallinari）今天攻下29分，其中11分在第4節獲得，幫助球隊贏球，本季在明星賽前，雷霆4次對上鵜鶘全部獲勝。

雷霆的施洛德（Dennis Schroder）今天獲得22分中，有7分是在第4節拿下，吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下17分，保羅（Chris Paul）有14分、12助攻的表現，亞當斯（Steven Adams）有11分、11籃板的「雙十」成績，穆斯卡拉（Mike Muscala）則是有10分進帳。

鵜鶘的殷格拉姆（Brandon Ingram）連3場比賽因為腳踝扭傷缺陣，但威廉森今天轟下全場最高32分，改寫11日才在鵜鶘對波特蘭拓荒者時創下，單場31分的生涯最佳紀錄，板凳出發的瑞迪克（J.J. Redick）斬獲24分，波爾（Lonzo Ball）獲得16分，哈勒戴（Jrue Holiday）則有14分、11助攻進帳。

雷霆半場打完領先8分，但在威廉森連下8分後，鵜鶘一度76比75超前。

在瑞迪克和威廉森各下4分後，讓鵜鶘一度101比101扳平戰局，施洛德的三分球讓雷霆領先，但威廉森連續命中兩球回應。

賈里納里讓雷霆領先，但波爾的三分球讓鵜鶘111比110領先，但賈里納里接下來再獲5分，讓雷霆取得勝利。（譯者：李晉緯/核稿：陳政一）1090214

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