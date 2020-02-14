中信兄弟啦啦隊添新軍 4天集訓備戰新球季

中職中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）14日在台北舞蹈教室展開春訓，為新球季準備。去年璇璇因家庭因素離開，補進台泰混血兒新成員林尹樂Julie（右5），仍維持16人陣容。中央社記者張新偉攝 109年2月14日

（中央社記者張新偉台北14日電）中信兄弟啦啦隊Passion Sisters（熱情姊妹）迎接新成員林尹樂Julie，今年也以16人陣容亮相，近期展開4天春訓，積極為新球季準備。

台泰混血兒Julie曾經在統一獅和富邦悍將擔任啦啦隊，學生時期在舞蹈比賽都有亮眼成績，也曾經擔任藝人周杰倫亞洲巡迴演唱專業舞者，在成員峮峮引薦下加入熱情姊妹團隊。

今年補進Julie，姊妹成員連兩年維持16人，包括隊長小安、副隊長Peggy、貴貴、凱蒂、希希、峮峮、短今、笑笑、Landy、白白、晴兒、波波、粿粿、松鼠和畇二，璇璇則因家庭因素離開。

為備戰3月15日的主場開幕戰，姊妹們11日起一連4天針對應援舞蹈密集訓練，小安與峮峮誇讚Julie舞蹈底子扎實，學舞記舞步很快，Julie則對球員周思齊應援曲印象深刻。

被姊妹們暱稱為「母親」的經紀人小乖表示，接手啦啦隊2年半以來，眾人向心力大幅成長，並且對舞蹈、身材、妝髮等方面都有高度自我要求，讓她越來越放心。

今年中信兄弟在台中洲際棒球場安排51場比賽、高雄澄清湖棒球場7場、花蓮棒球場2場，姐妹們也期許在中華職棒31年球季展現春訓苦練已久的舞技與應援方式。（編輯：吳協昌）1090214

中職中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）14日在台北舞蹈教室展開春訓，為新球季準備。啦啦隊成軍多年，姊妹們對舞蹈、身材、妝髮等方面有高度自我要求，讓經紀人很放心。中央社記者張新偉攝 109年2月14日

中華職棒中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）14日在台北舞蹈教室展開春訓，成員峮峮（左）引薦好友林尹樂Julie（右）加入團隊，並彼此交換舞蹈經驗。中央社記者張新偉攝 109年2月14日

中職中信兄弟隊專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）14日西洋情人節當天，在台北舞蹈教室展開春訓，新成員林尹樂Julie（前中）與學姊們積極練舞，為新球季備戰。中央社記者張新偉攝 109年2月14日

中職中信兄弟隊專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）在台北舞蹈教室展開春訓，為新球季做好準備，成員粿粿（前左）等人14日展現訓練成果。中央社記者張新偉攝 109年2月14日

備戰中華職棒新球季，中信兄弟隊專屬啦啦隊Passion Sisters（熱情姐妹）14日在台北舞蹈教室展開春訓，兄弟應援團團長小白（前右）與姊妹們一同熱舞。中央社記者張新偉攝 109年2月14日