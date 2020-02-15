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NBA名人賽 彰顯Kobe明星賽4奪MVP

最新更新：2020/02/15 10:39

（中央社芝加哥14日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽系列活動之一的名人賽中場，現場透過影片緬懷驟逝的布萊恩（Kobe Bryant），影片中彰顯他4度拿下明星賽MVP的榮耀時刻。

NBA明星賽（NBA All-Star）今天在芝加哥揭開序幕，第一項活動名人賽（Celebrity Game），由理察森（Quentin Richardson）、邁爾斯（Darius Miles）兩名前NBA球員率領名人所組成的隊伍較勁。

比賽的中場休息時間，現場向日前因直升機墜機意外驟逝的布萊恩致敬，感人的影片讓現場球迷忘情地不斷高喊著Kobe（布萊恩的名字）。

當時場中播放布萊恩過去在明星賽的片段，不論是在比賽中的大號三分球、強力灌籃，甚至關鍵一擊，或是在場邊與眾家明星、家人、球迷的互動，他在明星賽中的身影都讓人透過影片再次細細回味。

影片中也彰顯布萊恩過去4度奪下明星賽MVP的非凡成就，他和佩提特（Robert Pettit）並列NBA明星賽史上，拿下MVP最多的球員。

布萊恩20年NBA生涯都在洛杉磯湖人度過，曾幫助球隊奪得5次總冠軍，18次入選明星賽，其中4次獲得MVP殊榮。

1月26日，41歲的布萊恩與他13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）及其他7人搭乘的直升機墜毀洛杉磯近郊山區，機上無人生還，布萊恩的驟逝也震驚整個體育圈。

這次名人賽，威爾伯恩隊（Team Wilbon）以62比47擊敗史蒂芬A隊（Team Stephen A.）。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090215

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