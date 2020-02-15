王玥媞連2戰挺身而出 率淡商重返4強

（中央社記者黃巧雯台北15日電）淡水商工今天在高中籃球聯賽女子組8強賽，靠著王玥媞獨拿34分，連2場維持高檔的火力輸出，以80比79險勝南山高中，破南山不敗之身，繼105學年度後，再度重返4強。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女子組8強賽，今天繼續在台北和平籃球館與台北體育館兩地登場，淡商此役讓5連勝的南山陷入苦戰，而南山決勝節展開反撲，靠著陳昱潔開啟攻勢，一度以66比64超前。

不過，淡商江函峮與王玥媞隨後聯手要回領先，加上王玥媞讀秒階段三分打，將差距拉開至5分，儘管陳昱潔跳投追成3分差，而南山呂佳諺趁著淡商失誤、快攻得分，但未能再下一城，最終淡商仍以1分差險勝，也是繼南山後，女子組第2支拿下4強入場券的球隊。

對於球隊今天表現，淡水商工教練陳美莉形容，猶如近期股市上下起伏，「結果是好的，但要再修正」，希望在晉級4強後，球員們下一個階段能有更多勇氣。

王玥媞昨天狂轟49分生涯新高，賽後隊友提醒才知道，讓她不敢置信，她強調，比賽時不會在意數據，只想著先把比賽打完。

儘管今天攻下34分，但因前一役的好表現，也讓王玥媞備感壓力，加上剛開賽狀況不佳，情緒一度不穩，直到比賽結束後，才稍稍放鬆，她透露，隊友比賽中也鼓勵她，「沒關係再投，把自己狀況調回來」，她感謝隊友給予很大支持力量。

王玥媞直到賽後眼眶還泛著淚光，她表示，前面的眼淚是因為打不好，後面的眼淚是開心球隊打進4強。

另一場比賽，普門中學今天與北一女中交手，原先普門贏球，就能與永仁高中一同搭上4強列車，但普門以64比66吞敗，也讓剩下2張4強門票，明天形成普門、永仁、北一女3搶2的局面，普門只能全力搶勝，一旦輸球，將由永仁、北一女晉級。（編輯：張芷瑄）1090215