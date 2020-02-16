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HBL泰山擊敗高苑 攜南山晉級4強

最新更新：2020/02/16 21:34

（中央社記者龍柏安台北16日電）雖然球隊已提前晉級，泰山高中今天依舊上緊發條，在高中籃球聯賽（HBL）8強賽最後一戰，以92比79擊敗高苑工商，除搶上分組第二，也帶著南山高中搭上4強的末班車。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）今天在台北和平籃球館與台北體育館，進行男、女8強賽最後一天賽事，能仁家商以7連勝之姿獨走排名第一，泰山以5勝2負排在第二，東山名列第三，南山落居第四。

賽前已確定晉級的泰山，晚間與高苑之戰牽動球隊排名，也攸關南山能否晉級，最終泰山以13分之差「關門」，並送給南山一份大禮。

南山稍早76比73險勝東山，戰績以4勝3負和東山與光復高中扯平，由於光復8強以19分之差慘敗東山，3隊比較勝負分後排在3隊之末，與4強擦身而過。

自家球員比賽結束後，南山教頭許時清坐在場邊觀看泰山與高苑之戰，看到泰山拿下勝利，他也放下心中大石。

許時清坦言：「看別人球隊比賽，居然比自家球員打還緊張。」他承認，8強賽為期8天賽事，他幾乎夜夜難眠。球隊順利晉級後，他苦笑說：「我可以睡晚好覺了。」

泰山昨天輸給東山，4強首役將和排名第三的東山交手，泰山教練廖文彬坦言，輸球未必是壞事，「我們12強只輸給光復，8強再碰頭，我們交代的事小朋友就執行得比較確實，卯起來打。」

至於女子組方面，4強則依序是南山高中、永仁高中、淡水商工與北一女中。（編輯：管中維）1090216

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