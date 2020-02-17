悼念終身湖人魂Kobe 魔術強森明星賽致詞

為了悼念日前驟逝、生涯20年都在NBA洛杉磯湖人度過的布萊恩，16日在明星賽前，湖人傳奇球星魔術強森（前）特別致詞。（美聯社）

（中央社芝加哥16日綜合外電報導）為了悼念日前驟逝、生涯20年都在NBA洛杉磯湖人度過的布萊恩，今天在明星賽前，湖人傳奇球星魔術強森特別致詞，向精神永存的布萊恩致上敬意。

美國職籃NBA明星賽今天在芝加哥登場，賽前由魔術強森（Magic Johnson）致詞，悼念1月因為直升機墜毀而驟逝的布萊恩（Kobe Bryant），魔術強森盛讚布萊恩對他的家庭，乃至洛杉磯社區的付出，他說：「我們再也無法看到像布萊恩一樣的籃球員，這對整個NBA大家庭來說，都是艱難的一刻。」

接著在芝加哥出生的知名歌手哈德遜（Jennifer Hudson）歌聲中，播出紀念布萊恩的影片，一張張珍貴的照片，讓他的身影再度浮現在明星賽現場。

布萊恩搭乘的直升機1月26日墜毀在洛杉磯近郊山區，包括他和女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）共9人無一生還。今年明星賽，兩隊球員分穿背號「24」和「2」的球衣，紀念布萊恩（背號24號）和吉安娜（背號2號）。同樣為了悼念這場悲劇，球員球衣右胸近肩膀處還繡有9顆星星，向9名罹難者致意。

這次明星賽的第4節將不限時間，開賽時的比分將是兩隊前3節各自得分的總和，而前3節領先球隊的總得分，再加上象徵布萊恩背號24號的24分後，就是贏球的目標分數，先拿下目標分數的隊伍就是最後的勝隊。這樣的安排，同樣是向布萊恩致敬。

在布萊恩20年的NBA生涯中，曾18次入選明星賽，僅次於「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的19次，4度奪下MVP則和佩提特（Robert Lee Pettit Jr）並列NBA明星賽史上拿下最多次MVP的球員。

為了紀念布萊恩，NBA決定將明星賽MVP獎，冠上布萊恩之名，成為「布萊恩MVP獎」（Kobe Bryant MVP Award）。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090217