為Kobe助慈善單位 NBA明星賽捐款做公益

（中央社芝加哥16日綜合外電報導）熱心公益的布萊恩驟逝，NBA為紀念他，在明星賽整場比賽一共捐出50萬美元（約新台幣1525萬元）給慈善單位。

美國職籃NBA名星賽今天在芝加哥進行，這次明星賽因為前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝，讓賽制有所改變。

明星賽前3節都將是獨立的小比賽，每節打12分鐘，比分都從0比0開始，打完1節12分鐘後，分數較高的隊伍就是勝隊，每節勝出的球隊都能獲得10萬美元（約新台幣305萬元）的獎金，獎金將作為慈善捐款。

這次明星賽分別由密爾瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）擔任隊長，首節詹姆斯隊靠雷納德（Kawhi Leonard）4次出手全部命中獨拿12分，以53比41取勝。

次節，安特托昆博隊在隊長單節10投7中獨拿14分的帶領下，以51比30獲勝。

第3節雙方表現勢均力敵，在最後12.4秒領先1分的詹姆斯隊，靠著衛斯布魯克（Russell Westbrook）2罰中1，取得2分領先，但楊恩（Trae Young）隨後立即空拋給戈柏特（Rudy Gobert）空中接力，完成第一時間灌籃，助安特托昆博隊扳平，兩隊41比41平手。

第4節的比賽不限時間，開賽時的比分是兩隊前3節各自得分的總和，而前3節領先球隊的總得分，再加上象徵布萊恩背號24號的24分後，就是贏球的目標分數，先拿下目標分數的隊伍就是最後的勝隊。勝隊可獲20萬美元（約新台幣610萬元）獎金，獎金同樣捐作慈善用途。

依據規則，累計前3節的分數，安特托昆博隊以133比124領先詹姆斯隊，取133分加上象徵布萊恩背號的24分，勝利目標分數就是157分，先拿下這個分數的隊伍，就是這次明星賽的勝隊。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090217