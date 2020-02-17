更多編輯台推薦新聞：
書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲
文化

書摘／現代版官場現形記 還原吳音寧的北農風雲

影片／蝗蟲為何群聚？東非蝗災5大重點一次看
國際

影片／蝗蟲為何群聚？東非蝗災5大重點一次看

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝
運動

影片／看齊Kobe曼巴精神 詹姆斯隊明星賽逆轉勝

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
防疫酒精本週健保藥局開賣 每瓶300毫升40元
首頁 / 運動

木棒聯賽東體單局4失誤吞敗　對戰彰藝沒有退路

最新更新：2020/02/17 19:26
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第二階段24強賽開打，台東體中17日首戰與大溪高中交手，雙方攻勢互有往來，台東體中8局下半單局4次失誤誤事，終場以11比12吞敗。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月17日
108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第二階段24強賽開打，台東體中17日首戰與大溪高中交手，雙方攻勢互有往來，台東體中8局下半單局4次失誤誤事，終場以11比12吞敗。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月17日

（中央社記者謝靜雯台北17日電）高中木棒聯賽第二階段（24強）今天開打，台東體中與大溪高中首戰碰頭，台東體中8局下半單局4次失誤誤事，終場以11比12吞敗，接下來與彰化藝中交手沒有退路。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第二階段24強賽開打，台東體中與大溪高中、彰化藝中同組，台東體中首戰與大溪高中交手，台東體中首局靠著陳唯翔安打、接連觸身球保送、失誤，首局攻下2分，大溪高中下半局靠著接連安打，追回1分。

大溪高中2局再起攻勢，靠著汪家毅、余義、鍾玉成、黃聖凱接連安打，單局攻下3分、超前比分，3、4局再各添1分，取得6比2領先。

雙方攻勢互有往來，台東體中5局一口氣追回4分、扳平比數，大溪高中下半局再添3分、再度要回領先，兩隊7局打完，大溪10比8領先，台東體中8局上半，隊長林政華二壘打開啟攻勢，陳唯翔二壘打追回1分，再靠著失誤跑回追平分，李紹廷二壘打，送回超前分。

台東體中8局下半守備出狀況，單局4次失誤誤事，大溪高中沒有敲出安打，單局就攻下2分、拿下比賽勝利。

台東體中總教練葉明嘉表示，大溪高中打擊實力不錯，球隊8局下半內野手守備狀況多，是今天沒能拿下比賽勝利的關鍵，明天台東體中沒有賽程，球隊安排練球，緊盯守備調整，19日與彰化藝中比賽沒有退路。（編輯：管中維）1090217

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報