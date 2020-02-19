亞洲盃男籃資格賽 中華隊迎戰馬來西亞門票開賣

（中央社記者黃巧雯台北19日電）亞洲盃男籃資格賽中華隊21日主場迎戰馬來西亞隊確定如期開打，中華民國籃球協會同步公布售票訊息，今天中午起預售，並呼籲球迷進場時，配合體溫測量與酒精消毒等措施。

中華隊在亞洲盃男籃資格賽第一階段都是主場賽事，21日、24日將在台北和平籃球館，分別迎戰馬來西亞和日本隊。

面對2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情延燒，馬來西亞原先不來台參賽，但亞洲籃球總會態度堅決，擬開罰30萬瑞士法郎（約新台幣931萬元）的罰金以及可能祭出停權處分，馬來西亞籃協在幾經考量下，改找其他願意來台參賽球員，並湊齊人數，總算能如期開戰。

中華籃協今天公布售票資訊，中午起在年代售票系統及各大超商售票通路預售，其中2樓席區每張新台幣400元，採自由入座，1樓席區每張600元，為對號入座。

若門票預售仍有剩餘，將於21日下午5時起在台北和平籃球館售票處售票。

中華隊21日與馬來西亞一役，開賽時間為晚間7時，為配合武漢肺炎防疫工作，中華籃協表示，將於下午5時起開放觀眾入場，呼籲球迷入場時配合體溫測量與酒精消毒等措施。（編輯：張雅淨）1090219