桃猿林泓育朱育賢開轟 中斷兄弟熱身賽5連勝

中職中信兄弟隊與樂天桃猿隊20日繼續在屏東進行自辦熱身賽，1局上，桃猿林泓育（圖）、朱育賢就接連開轟，助隊終場以12比10奪勝，成功中斷兄弟熱身賽5連勝。（樂天桃猿提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年2月20日

（中央社記者楊啟芳台北20日電）中職中信兄弟今天在屏東中信園區進行的自辦熱身賽交手樂天桃猿隊，雙方火力大爆發，1局上桃猿的林泓育、朱育賢就接連開轟，終場桃猿以12比10奪勝，中斷兄弟熱身賽5連勝。

兄弟今天推出新洋投羅傑斯先發，1局上就被林泓育敲出2分全壘打，緊接著下一棒朱育賢再轟陽春砲，桃猿取得3比0領先。桃猿先發投手翁瑋均1局下也被狙擊，林智勝敲出2分砲，兄弟追到僅剩1分。

3局上桃猿陳晨威、郭嚴文、林泓育都敲安打，再得2分。兄弟的張志豪3局下從洪聖欽手中敲出陽春砲；不過桃猿4局上再度展開攻勢，羅傑斯退場後，陳柏豪接替登板，林立敲2分打點二壘安打，郭嚴文、林泓育及朱育賢也敲安打，再得2分，取得9比3領先。

陳晨威5局上敲出1打點二壘安打，桃猿再添1分。6局下兄弟追回2分，不過8局上桃猿的廖健富轟出2分砲，再度要回分數，以12比5領先。雖然9局下桃猿的陳禹勳登板後，連續被敲5支安打，掉5分，但終場桃猿還是以12比10奪勝，兄弟在熱身賽5連勝中斷。

兄弟先發投手羅傑斯僅投3.1局，被敲9支安打，包含2發全壘打，投出1次保送、1次三振，失7分，吞下敗投。兄弟總教練丘昌榮表示，羅傑斯手有點破皮，雖然想要換下他，但選手堅持想繼續投，並不會擔心他，「還在熱身賽，相信洋將都會自己調整。」（編輯：吳協昌）1090220