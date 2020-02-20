武漢肺炎延燒 亞洲男籃資格賽將關門進行
最新更新：2020/02/20 20:41
中華籃協20日表示，因應武漢肺炎疫情，21日與24日在台北和平籃球館登場的亞洲盃男籃資格賽，已確定將改採「關門」進行，退票方式稍後會對外公布。圖為事前已先做好的觀眾入場防疫說明看板。中央社記者張新偉攝 109年2月20日
（中央社記者龍柏安台北20日電）中華籃協秘書長李一中今晚表示，根據中央疫情指揮中心政策，明天晚間7時與2月24日兩場亞洲男籃資格賽，將採取「關門」方式舉行，詳細退票方式稍後會對外公佈。
亞洲男籃資格賽明天晚間7時，將由中華男籃先碰馬來西亞，2月24日晚間7時再戰日本男籃，兩場比賽都在台北和平籃球館舉行，李一中今晚與亞洲籃球總會技術官員進行會議，也取得亞洲籃總同意，接下來兩場中華隊主場賽事都將「關門」舉行。（編輯：吳協昌）1090220
亞洲盃男籃資格賽將開打，中華隊21日、24日在台北主場分別迎戰馬來西亞與日本，不過中華籃協20日晚間表示，兩場比賽將改採「關門」進行，不開放觀眾進場。圖為馬來西亞隊20日晚間進場練球。中央社記者張新偉攝 109年2月20日
亞洲盃男籃資格賽中華隊21日、24日將在主場台北和平籃球館迎敵，不過籃協秘書長李一中20日與亞洲籃球總會技術官員開會，並取得亞洲籃總同意後，晚間宣布這兩場中華隊主場賽事都改採「關門」舉行，不開放觀眾進場。中央社記者張新偉攝 109年2月20日