武漢肺炎延燒 亞洲男籃資格賽將關門進行

中華籃協20日表示，因應武漢肺炎疫情，21日與24日在台北和平籃球館登場的亞洲盃男籃資格賽，已確定將改採「關門」進行，退票方式稍後會對外公布。圖為事前已先做好的觀眾入場防疫說明看板。中央社記者張新偉攝 109年2月20日