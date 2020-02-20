因應武漢肺炎疫情 亞洲盃男籃資格賽關門打

（中央社記者龍柏安台北20日電）為降低武漢肺炎疫情擴散機率，並保護球員與球迷，中華籃協秘書長李一中今晚宣布，訂於明晚與2月24日兩場亞洲盃男籃資格賽，將採取「關門」方式舉行。

因應2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，中華男籃原訂明天與2月24日晚間7時，在台北和平籃球館迎戰馬來西亞與日本，李一中表示，今天早上與體育署進行會議，體育署轉達中央疫情指揮中心指示，基於保護球迷、球員的立場，希望比賽不要開放球迷進場，採取「關門」方式舉行。

李一中在會議中強調，由於中華籃協只是承辦比賽的單位，主辦方仍是亞洲籃球總會，因此是否能夠「關門」打，協會無法片面宣布，仍須取得亞洲籃總同意。

今晚李一中與亞洲籃總技術官員進行會議，他在會議中表達政府立場，也獲得亞洲籃總同意，因此晚間8時會議結束後他出面宣布，接下來兩場中華隊主場的亞洲男籃資格賽，將不開放球迷進場。

事實上，台灣並不是首例採「關門」方式舉行亞洲男籃資格賽，今晚在印尼登場的A組賽事，印尼與南韓之戰稍早也宣布「關門」打。

李一中坦言，目前「台日大戰」的預售票，約已售出2000張，接下來如何處理退票方案，他會與幹事部開完會後再對外宣布。

中華隊今天下午5時到台北和平籃球館操兵，中華男籃主控陳盈駿坦言，對手馬來西亞一度放話不來台參賽，又在最後一刻決定參賽，不影響他們備戰心情，他更怕「關門」比賽，「打比賽沒觀眾真的很乾。」沒想到話剛說完，比賽就宣布關門舉行。（編輯：張芷瑄）1090220