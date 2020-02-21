木棒聯賽第3階段開打 吳冠勳好投大理勝南英

（中央社記者謝靜雯高雄21日電）高中木棒聯賽第3階段16強賽開打，大理高中今天與南英商工交手，大理高一球員有表現，投手吳冠勳6局優質先發，野手林培緯單場2安，敲出關鍵追平安，幫助球隊以3比1搶勝。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段16強賽今天開打，大理高中與南英商工首戰交手，南英商工派出前職棒球星郭泓志外甥、身高破200公分的林振瑋先發，投4.1局無失分、有效壓制大理打線。

大理先發投手吳冠勳雖然才高一，也展現大將之風，前3局僅被敲出1支安打，直到4局接連被敲2支安打、野手選擇，失掉唯一1分；今天總計投6局被敲5支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，先發內容優質。

今天兩隊6局打完，大理0比1落後，大理7局有攻勢，高聖偉率先敲出二壘打，林培緯適時安打，送回追平分，靠腳程盜上二壘，再靠彭信諺關鍵二壘打、超前比分，9局大理靠著觸身球保送、接連安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

今天比賽高一球員吳冠勳、林培緯適時跳出來，幫助球隊搶下關鍵勝利；大理總教練黃文生表示，吳冠勳雖然才高一，但是球隊極力培養的潛力投手，上個階段投後援，今天拉往先發，也是想看看他能否獨當一面。

黃文生稱讚吳冠勳今天表現不錯，透露吳冠勳是控球型投手，但速度不算差，均速約135、136公里，最快球速也可投到142公里。

黃文生表示，除了吳冠勳外，投手葉林鑫後援穩守也是關鍵，南英是很不錯的球隊，去年木棒組比賽沒有對戰過，今天打線7局適時串聯搶分，拿下第3階段首勝很重要，接下來比賽一場一場來，此次設定目標為8強。（編輯：張芷瑄）1090221