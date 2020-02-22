印度新德里角力亞錦賽 陳彥凱拿下第5名

（中央社記者康世人新德里22日專電）中華角力代表隊參加印度新德里舉辦2020年亞洲角力錦標賽，陳彥凱拿到72公斤男子角力希羅式第5名，是中華隊最佳成績。選手張育軒從日本趕來負傷出賽，奮戰精神可嘉。

中華角力代表隊由中華民國角力協會理事長張聰榮帶隊，共派出4男2女參加18日到23日在新德里舉辦的亞洲角力錦標賽（2020 Asian Wrestling Championships），其中包括正在日本接受奧運資格賽集訓的張育軒、林孚豪，從日本趕來參賽。

擔任中華角力代表隊教練的台北市立大學體育學院技擊運動學系主任林錫波說，由於奧運角力資格賽即將舉辦，包括張惠慈、謝孟軒等比較可能拿到奧運門票，代表台灣參加奧運的女子角力選手，都正在台灣參加集訓，因而無法前來。

不過，林錫波說，雖然台灣男子角力的水準仍然距離國際頂尖水準有一段距離，不若女子角力比較接近國際水準，但為藉助賽事與其他國家選手切磋技術，包括在日本參加奧運資格賽集訓的張育軒（65公斤級男子角力自由式）、林孚豪（67公斤級男子角力希羅式）兩名選手，也都趕來參加這次的亞錦賽。

其中，張育軒集訓時兩耳撕裂傷甚至化膿，仍從日本飛到印度參賽，但在抵達印度後，耳朵的傷勢更加嚴重，甚至在今天第一場賽事擊敗對手時，傷口爆開，比賽結束後主辦單位趕緊找醫護人員幫忙上藥。

張育軒表示，世界盃冠、亞軍的選手可能把這次的亞錦賽當做熱身，所以對他自己來說，是個高強度的比賽，而且有機會遇到冠亞軍選手，對自己水準的提升有很大幫助，因此他從日本趕來參賽。

可惜的是，包括張育軒和另一位曾在台灣大小賽事拿過多面金牌的53公斤級女子角力自由式選手邱若慈，都在爭奪5名的門票前止步，只有台北市立大學體育學院學生陳彥凱拿到72公斤級男子希羅式角力第5名，成為中華隊這次拿到的最佳成績。

不過，幾位參賽選手在奧運資格賽集訓中受傷，仍然努力在亞錦賽中與對手競技切磋，希望拿到好成績，精神令人敬佩。中華隊所有賽程今天提前結束。（編輯：王永志）1090222