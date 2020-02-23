拉高訓練強度 柯瑞瞄準3月復出

（中央社舊金山22日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）2019年10月左手骨折後，今天首度參與球隊對抗訓練並且鎖定3月1日復出。

31歲的柯瑞於去年10月30日對上鳳凰城太陽的比賽中，發生左手骨折意外，隨後接受手術治療，並一路休養至今。

儘管重返球場的確切時間未定，但柯瑞表示，他的目標是在3月1日，勇士對上華盛頓巫師的比賽中復出。

柯瑞表示，他的非投籃慣用手有神經受到損傷，那可能會影響到比賽。但他也說：「我已經習慣新的狀態了，受傷的手絕對和右手不同，但你可以試著融入場上競技，你就不會去想它。」

柯瑞至今11年生涯都在勇士，平均每場比賽可獲23.5分，曾在2015年、2016年摘下年度最有價值球員（MVP）獎。

本季因傷高掛免戰牌之前的4場比賽，柯瑞有平均20.3分、6.5助攻、5籃板的成績。

勇士連續5年闖進總冠軍賽，並在2015年、2017年、2018年奪冠，上季在總冠軍賽敗給多倫多暴龍。

但在去年總冠軍賽傷了阿基里斯腱的杜蘭特（Kevin Durant）轉戰布魯克林籃網、柯瑞和湯普森（Klay Thompson）也因傷缺陣，讓勇士目前的戰績在西區墊底。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090223