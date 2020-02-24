中華隊慘輸日本39分 教頭：沒想到差距這麼大

亞洲盃男籃資格賽24日晚間在台北和平籃球館舉行，中華隊（藍衣）積極進攻，終場仍以57比96不敵日本隊（白衣）。中央社記者林俊耀攝 109年2月24日

（中央社記者黃巧雯台北24日電）亞洲盃男籃資格賽中華隊以57比96不敵日本隊，慘輸39分，也讓中華隊教頭帕克與隊長陳盈駿今天賽後皆直呼，「沒想到差距這麼大」。

中華隊亞洲盃男籃資格賽21日對戰馬來西亞火力全開，全場飆進24顆三分球，但今天與日本隊交手，同樣在主場台北和平籃球館出賽，但外線命中率不到2成，且在日本隊長人壓境下，中華隊籃板數慘輸21顆，終場以39分差慘敗，史上第2慘，僅次前一次交手輸40分。

中華隊陣中僅陳盈駿得分超過雙位數，拿下13分，周柏臣、黃聰翰各得9分、8分。

中華隊全隊集訓近一個月，目標主要鎖定日本隊，卻在主場慘敗，讓總教練帕克（Charlie Parker）、隊長陳盈駿都相當意外，兩人異口同聲表示，「沒想到差距這麼大」。

帕克表示，這次比賽少了部分球員以及外援協助，欠缺加速比賽節奏、防守與蓋火鍋能力，若具備上述條件，也許比賽可以走向不同結局，但他強調，「今天輸球，無論球隊、球員、教練團都沒有任何理由」。

陳盈駿指出，日本隊這次陣中球員過去在2014年交手時曾碰過，到現在看到他們成長，無論是企圖心和個人能力都不斷進步，也讓他相當感嘆，他認為中華隊還有很長一段路要走，全隊賽後都相當自責，希望下一階段比賽能夠做好充足準備。

「這是一個年輕隊伍，經驗上有不足，但相信他們可以趕上」，帕克呼籲，外界能對這支球隊更有耐心。

陳盈駿期待，能在下一階段比賽前能提升自我能力，也希望能多一點時間一起練球，他也好奇，日本隊近年來成長幅度大的原因，希望未來組訓過程中，能有更好訓練模式，將是影響球隊進步的環節。

日本隊總教練拉瑪斯（Julio Lamas）認為，今天獲勝關鍵在於團隊把握得分空檔、防守不錯，球員表現出最好專注度，「因為有好的防守，才有這麼多快攻，贏得這場勝利」。

日本隊歸化洋將羅希特（Ryan Francis Rossiter）拿下17分、19籃板、7助攻，攻防表現全面，則獲得拉瑪斯讚賞。

亞洲盃資格賽中華隊第一階段戰績1勝1敗，第二階段賽事將於11月開打，中華隊屆時將在客場出戰中國與馬來西亞。（編輯：方沛清）1090224

亞洲盃男籃資格賽閉門舉行，24日晚間中華隊對戰日本隊一役，同時也是中華男籃射手「男模」呂政儒（藍衣右）國手最終戰，呂政儒全場拿下7分，中華隊最終以57比96落敗。中央社記者林俊耀攝 109年2月24日