亞洲盃男籃關門打 中華隊大勝馬來西亞104分[影]

亞洲盃男籃資格賽21日在台北和平籃球館舉行，中華隊閉門首戰告捷，選手黃泓瀚（藍衣者）積極搶分，幫助球隊最終以152比48擊敗馬來西亞隊。中央社記者張新偉攝 109年2月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）在配合中央防疫措施下，亞洲盃男籃賽今晚「關門」舉行，中華隊靠著首節一波19比2的攻勢拉開差距，終場以152比48大勝來訪的馬來西亞104分，豪邁拿下主場首勝。

由於COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情仍未退燒，中華籃協昨晚和亞洲籃球總會技術官員經過會議後拍板，今天與2月24日中華隊2場在台北和平籃球館的主場賽事，將以閉門方式舉行，不開放球迷進場。

今天下午中華隊與馬來西亞先後抵達球場，進場前得先利用酒精乾洗手消毒，接著再透過紅外線熱像測溫儀監控體溫，而馬來西亞更是全隊戴著口罩進場。

由於比賽不開放球迷進場，偌大球場空蕩蕩的，比賽氣氛也冷清清，中華隊開局一度以8比12落後，接下來包括呂政儒、周儀翔與李啟瑋聯手飆進4顆三分球，帶動一波19比2攻勢，此後一路領先直至終場。

中華隊手下不留情，全隊12人輪番上陣都有建樹，前3節還沒打完，團隊累積得分已破百，第4節最後1分15秒，中華隊中鋒曾祥鈞在籃下擺進2分，也助球隊以147比46、領先突破百分大關。

2021亞洲盃男籃資格賽採主客場制，參賽隊伍共分成6組，台灣與中國、日本與馬來西亞同屬B組，分組排名前2的隊伍，可直接晉級亞洲盃，分組墊底的隊伍則遭淘汰，各組排名第3的球隊，還得透過附加賽爭取最後4張晉級門票。

中華隊今天主場開胡後，下週一（2月24日）晚間7時將迎戰日本，挑戰主場2連勝。（編輯：張芷瑄）1090221