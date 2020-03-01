林書逸敲逆轉3分砲 兄弟5轟擊敗獅隊

中華職棒1日舉行官辦熱身賽，由中信兄弟隊與統一獅隊交手，兄弟整場敲出5發全壘打，其中林書逸（圖）4局上轟逆轉3分砲，終場兄弟以13比4擊敗獅隊。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 109年3月1日

（中央社記者楊啟芳台北1日電）中華職棒今天在台南棒球場進行官辦熱身賽，中信兄弟交手統一獅，兄弟整場敲出5發全壘打，其中林書逸轟逆轉3分砲，許基宏也包辦3分打點，終場兄弟以13比4擊敗獅隊，奪2連勝。

兄弟2局上就展開攻勢，一壘有人時許基宏敲出三壘安打，先馳得點。2局下獅隊的楊家維轟出2分全壘打，超前比分；不過下個半局陳家駒轟出陽春砲，追平比數。3局下獅隊的蘇智傑、郭阜林接連敲陽春砲，助球隊取得4比2領先。

不過兄弟4局上攻下大局，林書逸轟出3分砲超前後，陳家駒、王威晨、岳東華接連敲安打，再得1分，反倒以6比4領先。5局上兄弟二、三壘有人時，蘇緯達敲出安打，帶有2分打點，之後許基宏更是轟出2分砲，這局兄弟再添4分。

6局上周思齊、陳文杰接連轟陽春砲，9局上再添1分，終場兄弟就以13比4擊退獅隊。此戰兄弟一共轟出5發全壘打，其中林書逸5打數3支安打，轟出3分砲，許基宏則是4打數2安打，包辦3分打點。

兄弟先發投手廖乙忠投3.2局，被敲6支安打，包含3發全壘打，出現1次保送、送出4次三振，失4分，奪下勝投。兄弟之後依序推出鄭佳彥、吳哲源、陳柏豪、蔡齊哲、吳俊偉、李振昌登板，皆沒有失分。

獅隊先發投手羅里奇則是投3局，被敲3支安打，投1次保送、4次三振，失2分。隨後洪心騏、賴泊凱各投1局，皆失4分，洪心騏吞下敗投。（編輯：張雅淨）1090301