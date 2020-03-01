職網球員補助依排名 獲奧運資格體育署加碼200萬

（中央社記者龍柏安台北1日電）體育署競技運動組組長洪志昌今天表示，體育署每年持續補助優秀潛力網球選手，補助金額依世界排名共分2期執行，若選手取得奧運資格，體育署則再加碼專案補助新台幣200萬元。

台灣網球一姐謝淑薇今天在臉書上表示，以她目前的雙打排名，在奧運資格截止日前，應該能維持在世界前10，不過她也質疑，目前為止沒有任何奧運補助款，或是能幫助選手備戰奧運的執行計畫。

此外，謝淑薇也提到，去年一期的補助經費僅70萬元，連她一站大滿貫教練團隊的教練費都付不起。

依體育署的優秀潛力網球運動員補助辦法，補助分成上、下半年度執行，單、雙打排名最高的選手，將可獲得最高共140萬元補助，排名次高則為100萬元，依序遞減。謝淑薇在2016年里約奧運時曾表示不再參加國家隊，因此中華網協並未將她列入申請補助的名單中。

去年法國網球公開賽結束後，謝淑薇重新表達有意參加2020東京奧運，中華網協才重新將她列入優秀潛力選手名單。

至於謝淑薇的補助款為何遲遲還未入帳，洪志昌則解釋：「由於補助款都需單據核銷，據我所知，網協已將謝淑薇的單據提交至體育署，只要審核通過就會撥款。」

洪志昌也提到，由於網球、高爾夫兩項職業運動屬性特殊，都需透過職業賽爭取排名、積分，才能取得奧運門票，所以體育署除年度補助優秀潛力選手，也會在選手取得奧運資格後，額外透過專案補助「加碼」200萬元。（編輯：張雅淨）1090301