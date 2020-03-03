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NBA武漢肺炎防疫備忘錄 球星球迷互動有撇步

最新更新：2020/03/03 13:58

（中央社洛杉磯2日綜合外電報導）美國職籃NBA為避免武漢肺炎疫情衝擊賽事，在給各隊的備忘錄中列出若干建議，包括球員避免拿球迷的筆替他們簽名，並用擊拳取代擊掌等。

體育電視頻道ESPN今天報導，NBA給聯盟30支球隊的備忘錄，目的是要保護球員免於暴露病毒風險之中。俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）迄今已在美國奪走6條人命，近百人感染。

這份NBA的備忘錄，建議球員在和球迷互動時，以擊拳取代擊掌。

聯盟也建議球員在簽名時，不要接過筆、球、球衣等。

NBA聯盟和NBA球員工會在備忘錄中說：「NBA球員、教練、工作人員、粉絲的健康與安全是最重要的。」

有些球員已經開始有所行動，降低自身遭病毒感染的風險。

波特蘭拓荒者的麥卡倫（CJ McCollum）2月29日表示，因為武漢肺炎疫情的關係，他將不再為球迷簽名。

麥卡倫推文說：「大家記得用肥皂洗手20秒以上，咳嗽時記得遮住嘴巴。」

「我正式暫停簽名，直到進一步通知為止。」

波士頓塞爾蒂克的華克（Kemba Walker）表示會繼續替球迷簽名，但說：「或許我該自備簽字筆。」

武漢肺炎去年12月在中國湖北省武漢市爆發後，在全球已經讓超過3000人喪命。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1090303

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