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洪一中官辦熱身賽首碰老東家 悍將桃猿握手言和

最新更新：2020/03/03 23:01
中華職棒富邦悍將隊總教練洪一中3日首度在官辦熱身賽，率隊迎戰老東家樂天桃猿隊，雙方終場5比5握手言和。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年3月3日
中華職棒富邦悍將隊總教練洪一中3日首度在官辦熱身賽，率隊迎戰老東家樂天桃猿隊，雙方終場5比5握手言和。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年3月3日

（中央社記者謝靜雯台北3日電）富邦悍將隊總教練洪一中，首度在官辦熱身賽率隊迎戰老東家樂天桃猿隊，悍將隊9局靠著王正棠代打陽春砲追平比數，兩隊5比5握手言和；統一獅隊則以6比5擊敗味全龍、勝場開張。

洪一中今年球季改掌富邦悍將隊兵符，今天在中職官辦熱身賽中首度碰上老東家樂天桃猿隊，悍將隊2局靠著高飛犧牲打、石翔宇安打，單局攻下2分，3局再靠著胡金龍二壘打、失誤，拿下第3分。

桃猿隊4局靠著郭嚴文陽春砲追回1分，7局再起攻勢，林智平安打、接連保送、廖健富二壘打，一棒送回3分、超前比數，朱育賢補上安打添分，桃猿取得5比3領先。

悍將8局靠著蔣智賢陽春砲追分，9局最後反攻機會，王正棠代打敲出陽春砲，幫助球隊扳平比數，兩隊終場握手言和。

統一獅隊官辦熱身賽今天在台南棒球場與味全龍隊交手，獅隊2局有攻勢，林安可敲出二壘打，江亮緯、郭峻偉接連安打，單局攻下2分，味全3局下半曾陶鎔敲出陽春砲。

獅隊5局再起攻勢，邱智呈、陳傑憲接連安打，靠著犧牲短打推進，吳桀睿適時安打，一棒送回2分，林安可敲出三壘打，送回球隊第5分，獅隊6局靠著單局2安、1次守備失誤，再添1分保險分。

味全龍隊今天攻勢集中在後半段，7到9局、局局得分，吳睿勝8局敲出2分砲，但攻勢沒有延續，味全目前官辦熱身賽勝場還沒開張。（編輯：謝雅竹）1090303

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