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張育成敲二壘安終結低潮　朱立人守備2次捕逸

最新更新：2020/03/08 13:59

（中央社記者楊啟芳台北8日電）美國職棒印地安人隊今天台灣選手張育成替補上場，敲出二壘安打、跑回1分，終結3月安打荒；同隊的朱立人則是選到1次保送，不過守備上出現2次捕逸、2次被盜壘成功。

印地安人隊交手小熊隊的比賽，張育成沒有先發，不過於7局上代守三壘，8局下迎來第一次打擊機會，敲出二壘安打，之後再靠著馬拉貝爾（Connor Marabell）敲二壘安打，跑回球隊第4分。近期張育成陷入低潮，這支安打是3月以來首支，目前打擊率2成。

張育成隊友朱立人（登錄為Kungkuan Giljegiljaw，吉力吉撈．鞏冠）則是在6局上接替蹲捕，7局下選到保送，8局下遭到三振，目前打擊率3成33；不過在守備部分，此戰被2次盜壘成功，並發生2次捕逸。

這場比賽雖然印地安人靠著1局下林多（Francisco Lindor）敲陽春砲，6局下拉米雷斯（Jose Ramirez）轟2分砲，取得3比0領先，不過7局上小熊隊攻下1分後，蕭特（Zack Short）再轟2分全壘打，追平比分。

8局上小熊隊再利用2次保送、2支安打，攻下3分；雖然下個半局印地安人的張育成、馬拉貝爾及魯普（Cameron Rupp）接連敲二壘安打，追到5比6僅剩1分落後；不過9局上小熊隊再添2分，終場以8比5擊退印地安人隊。（編輯：管中維）1090308

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