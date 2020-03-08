璞園新兵米勒全方位攻守 率隊勝裕隆

（中央社記者龍柏安台北8日電）璞園建築新洋將米勒今天首度亮相，他繳出26分、14籃板、4抄截、1助攻與1阻攻的全方位成績單，也幫助球隊93比76擊敗裕隆納智捷，在下半季開出紅盤。

第17季SBL超級籃球聯賽，今天在板橋體育館進行2場比賽，由於受到武漢肺炎（COVID-19，2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，比賽也採「閉門」方式進行。

璞園新洋將米勒（Quincy Miller），曾效力過美國職籃丹佛金塊3個球季，近年則轉戰歐洲籃壇，今天他在SBL首度亮相，就展現全能身手，全場累計19投11中，攻下最高的26分，搭配另一名洋將愛德（Edvinas Seskus）也有24分、5籃板，兩人聯手搞定戰局。

米勒初次亮相球隊就開出紅盤，璞園總教練麥班達坦言：「贏球就是好的開始。」他也認為，璞園新兵加入後，對球隊整體的確有加分幫助。

裕隆下半季洋將找加拿大籍印度裔的長人布拉（Sim Bhullar）回鍋，不過球隊卻苦吞2連敗，今天布拉繳出18分、9籃板的成績單，執行教練李啟億認為，布拉的身體和表現都沒問題，關鍵是球隊失誤過多，導致對手輕鬆靠著攻守轉換搶分，反而布拉的優勢無法發揮，這也是球隊接下來的重點。

至於上半季冠軍台灣啤酒，今天全隊12人輪番上陣，全部都有得分進帳，靠著多點開花攻勢，讓對手防守捉襟見肘，終場96比78擊敗台灣銀行，也在下半季拉出2連勝。（編輯：李錫璋）1090308